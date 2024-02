É assim que deve pendurar os casacos compridos em roupeiros baixos

Quem tem casacos compridos, sabe o quão comum é tentar pendurá-los e perceber que a parte de baixo fica enrugada porque o armário é pequeno. Mas há uma forma de evitar que isso aconteça.

É muito simples garantir que o casaco comprido fica bem pendurado, mostram Julia Gijón e Natalia Tena, da página de Instagram @organizando.asesoria.

Num vídeo de poucos segundos, pode ver-se como é possível pendurar um casaco comprido num armário baixo sem que este fique engelhado ou deformado. Mas atenção, este truque funciona apenas com sobretudos que tenham fecho.

Coloque o cabide no casaco, prenda o botão de baixo e vire-o ao contrário. Coloque as mangas para dentro e dobre o casaco ao meio, prendendo o fecho no arame do cabide. Depois é só pendurar que ele já não fica engelhado em baixo.

Veja no vídeo como se faz e nunca mais deixe os casacos compridos mal guardados no armário.