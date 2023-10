Marca britânica lança cerveja com vitaminas e poucas calorias

A marca britânica Big Drop anunciou ter criado a “cerveja mais saudável do mundo”. Chamada Paradis’Mo, a bebida tem poucas calorias, baixo teor de álcool, cinco variedades de lúpulo e é enriquecida com vitamina B e aminoácidos benéficos para a microbiota intestinal.

A cervejaria foi fundada em 2016 com foco em bebidas com álcool abaixo de 0,5%. A Paradis’Mo que agora lança é uma versão especial da Paradiso, uma marca lançada anteriormente e que recebeu vários prémios, incluindo Melhor IPA Especializada do Reino Unido no World Beer Awards.

“A nossa cerveja não contém glúten e é ridiculamente baixa em calorias, cerca de 3 calorias por 100ml. Uma cerveja forte normal teria cerca de 42 calorias por 100ml. Portanto, acreditamos que criamos a cerveja mais saudável do mundo e estamos felizes por trabalhar com o Movember”, explicou Rob Fink, dono da Big Drop, referindo que uma lata de 350 ml terá menos de 12 calorias.

A Paradis'MO estará disponível em breve nos mercados britânicos, mas não há previsão para chegar a outros países

Em relação ao sabor, Fink afirma que a técnica utilizada para fazer a Paradis'Mo é diferente e, por isso, pode agradar aqueles que não gostam do sabor das bebidas zero álcool tradicionais.

“Seja um consumidor regular ou não, não encontrará uma cerveja mais acessível do que esta. É um incentivo para conversar a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, e não atrapalha o seu estilo de vida ou outros compromissos. Ao contrário da maioria das opções [sem álcool] disponíveis, não retiramos o álcool da nossa cerveja. Usamos técnicas de fermentação inteligentes. Isso significa que nossa cerveja retém todo o sabor e aroma que você esperaria encontrar na cerveja”, reforçou.

Ao The Sun, Fink revelou que a Paradis’Mo estabeleceu uma parceria com o Movember, movimento mundial que procura sensibilizar a população para os problemas de saúde masculinos, nomeadamente o cancro da próstata, o cancro dos testículos, doenças mentais, inatividade física, entre outros. Com esta parceria, a marca de cerveja irá reverter parte dos lucros para o financiamento de projetos deste movimento. A Big Drop prevê angariar cerca de 50 mil euros para a organização.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders