Quer comprar artigos em segunda mão? Com a thingle. é possível e sem riscos

Há uma nova plataforma em Portugal que pretende revolucionar os negócios em segunda mão. Chama-se thingle. e é dedicada a artigos tecnológicos, vestuário e colecionáveis, que são analisados por um especialista antes de serem entregues ao comprador, garantindo assim a qualidade e a segurança do processo de compra.

O processo é simples: todos os artigos comprados na thingle. são recolhidos em casa do vendedor e levados a um dos parceiros especializados da plataforma, que os vai testar e garantir que estão em conformidade com o estado descrito no anúncio de venda. Se tudo estiver em conformidade, o artigo é entregue ao comprador e o dinheiro ao vendedor. Se não, este último tem a opção de lhe ver retornado o artigo ou de o reparar no parceiro especializado thingle.

A plataforma pode ser utilizada tanto por consumidores como por marcas especializadas em produtos requalificados ou em segunda mão, funcionando como uma loja online. A start-up recebe uma comissão de 6 % do valor final, que inclui preço de venda, avaliação e taxas de envio do produto.

O projeto nasceu em 2022, tendo sido idealizado por João Pedro Neto, que convidou João Martins e Pedro Filipe para se juntarem a si. Mais tarde, juntar-se-ia Gonçalo Costa à equipa. O quarteto lança então os primeiros esboços da plataforma. Em 2022, a start-up foi distinguida pela Startup Portugal, tendo a oportunidade de apresentar o projeto no Web Summit.

Este ano, a thingle. foi já finalista do programa Triggers da Casa do Impacto (um programa de aceleração de novas ideias sustentáveis), foi uma das vencedoras dos Vouchers para Startups – Novos Produtos Verdes e Digitais, do IAPMEI e foi também escolhida pela Djassi África (plataforma que apoia os afroempreendedores) para estar de novo presente no Web Summit este ano.

“A thingle. nasce da ideia de criar uma plataforma que respondesse a uma necessidade do mercado, que é a segurança quando se compra em segunda mão, especialmente produtos tecnológicos, com um processo inovador e um serviço de qualidade que melhore a vida das pessoas e ao mesmo tempo seja um projeto sustentável e que promova bons hábitos de consumo”, explica João Pedro Neto, CEO e fundador da thingle.

“Escolhemos para as entregas apenas empresas que tivessem frotas elétricas, por exemplo, mas a própria plataforma dá opções se houver um produto semelhante mais próximo do consumidor, para evitar deslocações maiores, e informa sempre o comprador da pegada ecológica da sua compra”, revela o empreendedor.

A thingle. está disponível em todo o território nacional através do site thingle.io ou da aplicação, compatível com iOS e Android.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders