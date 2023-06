Fãs de comédia, estas noites no Chickinho são incríveis para juntar grupos de amigos

O restaurante Chickinho do Lx Factory, em Lisboa, vai receber um ciclo de ‘stand-up comedy’ e promete jantares muito animados. Num conceito inovador em Portugal, estas noites vão juntar os frangos assados já bem conhecidos dos portugueses a nomes consagrados e emergentes da comédia.

Marque na agenda as últimas quintas-feiras do mês! O bilhete inclui espetáculo e jantar e é um plano incrível para juntar grupos de amigos.

O ciclo arranca já no dia 29, a partir das 21h, com o comediante Dagu, vencedor da primeira edição do concurso “O Último a Rir”, residente no Lisboa Comedy Club e membro do elenco da última temporada de “Levanta-te e Ri”.

Estes espetáculos remetem para as tradicionais noites norte-americanas dos clubes de comédia, sendo o anfitrião do evento o humorista Hugo Schepens de Melo, além de duas presenças surpresa que “podem ser novos talentos emergentes ou reconhecidos nomes da comédia nacional”, como refere comunicado da cadeia Chickinho.

Para saber mais e reservar lugar nestas noites deve contactar 931 792 935.