Portugueses querem comer melhor, mas não conseguem pagar

A alimentação saudável tornou-se numa preocupação para a maioria dos portugueses, com 90% a afirmarem que estão mais despertos para a alimentação saudável. 93% indicam que a saúde é a principal motivação para querer mudar de hábitos, seguindo-se a procura por uma maior diversidade alimentar (72%) e as questões ambientais/animais (68%). Estas são algumas das principais conclusões do Barómetro FOOD, coordenado pelo Grupo Edenred, em conjunto com 25 parceiros públicos e universidades.

51% dos portugueses afirmam mesmo que no último ano mudaram os hábitos alimentares, para comer melhor. 84% revelam ainda que têm em conta o índice nutricional nas escolhas que fazem. Contudo, considerando o total de almoços e jantares, apenas 23% das pessoas fazem entre 11 e 14 refeições saudáveis por semana. 28% dos portugueses têm entre 7 e 9 refeições equilibradas, 30% entre 4 e 6 refeições e 20% menos de 3.

Face ao contexto de inflação, que já no ano passado levava as pessoas a cortarem em despesas de alimentação, metade dos portugueses gastam mais de 30% do seu orçamento mensal em alimentação, sendo que 17% gastam mais de 40%. De acordo com dados do Eurostat, em 2019, os gastos com alimentação dos portugueses rondavam em média 16% do orçamento mensal.

Com 97% dos portugueses a acreditarem que os preços da alimentação continuarão a subir nos próximos meses, atualmente, 70% das pessoas afirmam que no final do mês já não tem dinheiro disponível do subsídio de alimentação e precisam de utilizar outros meios para pagar as refeições.

Ainda de acordo com o barómetro, a crescente procura por refeições saudáveis é já sentida nos restaurantes. 64% dos responsáveis consideram que os clientes notam e apreciam a oferta de refeições mais saudáveis/equilibradas, 44% registam mesmo uma maior procura por pratos equilibrados.

Por isso, a maioria dos restaurantes promove já uma alimentação saudável. 74% têm opções vegetarianas na ementa e 61% disponibilizam, pelo menos uma vez por semana, um prato do dia vegetariano.

Indo também ao encontro das expetativas dos clientes, regista-se uma crescente digitalização dos restaurantes: 26% disponibilizam encomendas online para serviço de take- away; 14% têm um serviço próprio de entregas; 21% dispõem de um serviço de “pedido e pagamento à mesa” (através de QR code); 19% trabalham com plataformas de reservas de mesa e 25% com plataformas de entregas.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders