Com o aumento da inflação, as faturas do supermercado foram subindo ao longo dos últimos meses, comprometendo o orçamento de muitas famílias.

No entanto, há estratégias simples que pode implementar para mitigar o impacto do crescimento generalizado dos preços. Conheça, na galeria, seis dicas que o vão ajudar a poupar na ida às compras.