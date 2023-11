Este método japonês de poupança vai ajudá-lo a poupar até 35% do seu ordenado

Numa altura em que tudo fica mais caro e parece que sobra mês no final do ordenado, toda a ajuda para se poupar é pouca. Atualmente, há um sem número de aplicações para se controlar as despesas. Mas ainda assim, nunca é demais conhecer novos métodos que ajudam a pôr uns trocos de lado. O kakebo é um método japonês de poupança que vai ajudar a poupar até 35% do seu ordenado.

Para pôr em prática o kakebo não é preciso muita coisa, apenas um caderno, uma caneta, perseverança e, claro, muita força de vontade.

Kakebo é a palavra japonesa para livro de contas domésticas e surgiu em 1904, refere a BBC. Foi Hani Motoko, considerada a primeira mulher jornalista no Japão, que criou o método com o objetivo de ajudar as esposas a administrar os orçamentos familiares.

Como usar o método Kakebo

Para poder pôr em prática este método, vai ter de investir algum do seu tempo porque, avisamos já, pode ser bastante trabalhoso.

O primeiro passo é começar a registar todas as suas despesas – poderá fazê-lo diariamente ou semanalmente, conforme lhe der mais jeito – em diferentes categorias. Pode separar por despesas essenciais, como habitação, transporte e alimentação, lazer e extras.

No final do mês, tem apenas de subtrair as despesas aos rendimentos.

Ainda assim, a kakebo não fica por aqui. É mais do que simplesmente ver onde se gasta o dinheiro. O segundo passo é perceber o que é que são despesas que não podem ser dispensadas e aquelas que não são gastos essenciais e que podem ser cortadas.

Por isso, no final do mês é essencial responder a quatro perguntas-chave:

1. Quanto dinheiro conseguiu guardar?

2. Quanto dinheiro gostaria de poupar?

3. Quanto dinheiro está realmente a gastar?

4. O que é que gostaria de mudar no próximo mês para melhorar os gastos?

É importante que o método seja todo feito de forma manual, já que quem defende o kakebo garante que assim se tem mais consciência dos nossos gastos.

Quem defende a metodologia, garante que se consegue poupar até 35%.