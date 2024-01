Já tínhamos desistido de tentar pintar as unhas em casa. Mas este truque veio mudar isso

Se está naquele grupo de pessoas (a maioria, talvez!) que não consegue pintar as unhas sem ficar com os dedos em redor da unha com verniz que não é bem-vindo, então vai ter mesmo de ver este vídeo.

Até porque existem emergências, momentos na vida em que não temos um salão disponível para nos socorrer e, acima de tudo, conseguirmos arranjar as mãos em casa vai também trazer-nos uma poupança simpática.

Este truque que está a viralizar nas redes sociais é simples e é mesmo eficaz! Apenas vamos precisar de molas de cabelo médias para fazermos magia:

Ora veja: