Unhas 'caxemira' são a manicure tendência para receber o outono

Com os dias a ficarem mais curtos e progressivamente mais frios, começamos a dizer adeus aos tons garridos e roupas leves e procurar o conforto das cores neutras e das peças mais quentes, como as camisolas confortáveis de caxemira e lã. Este outono, esta tendência não está apenas no armário, como também nas unhas.

A manicure que está na moda esta estação vai buscar inspiração ao guarda-roupa quente. Falamos das unhas “caxemira”, ou seja, em tom neutro e com uma camada de brilhantes refletores que dão um aspeto de quase veludo às unhas, explica a Chipchick.

O bege é uma cor típica das unhas “caxemira”, mas não é a única. Também o castanho caramelo, opal, dourado, cobre e prateado vão fazer parte desta tendência.

O acabamento brilhante dá o twist a uma manicure que na verdade nunca saiu de moda, mas que agora ganha destaque. Por ser tão simples, pode ser usado em qualquer tamanho ou formato de unha.

À primeira vista, as unhas ‘caxemira’ poderão quase parecer demasiado simples, mas destacam-se pela elegância e por poderem ser usadas todos os dias sem interferir com o resto das roupas. Para quem é mais aventureiro, poderá optar por pintar de duas cores as unhas, mantendo sempre a paleta.