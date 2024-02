Os inacreditáveis ‘antes e depois’ de uma cabeleireira brasileira. Até Sharon Stone comentou

A hair stylist Gue Oliveira é bem conhecida no Brasil e os vídeos dos seus ‘antes e depois’ são esmagadores no Instagram. Além do seu salão no Rio de Janeiro, que emprega dezeas de funcionários, integra a dupla que comanda o programa de talentos ‘Hairstyle, The Talent Show’.

O seu trabalho é absolutamente incrível e, em muitos dos seus vídeos, antes do resultado há tempo para partilha de alguns aspetos de vida dos clientes, fazendo deste perfil um conjunto precioso de retalhos de transformação em todos os sentidos.

Na sua conta de Instagram, Gue Oliveira soma uns impressionantes quase 6 milhões de seguidores e os elogios multiplicam-se nos comentários. A atriz Sharon Stone foi uma das celebridades que não ficou indiferente ao trabalho da brasileira e deixou uma mensagem de ‘parabéns’ num dos vídeos.

Os vídeos contam com milhares de ‘gostos’ e o que se segue soma quase 4 milhões de likes. Percorra a galeria acima e veja os vídeos abaixo e inspire-se para uma próxima ida ao cabeleireiro: