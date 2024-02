Com que frequência deve cortar o cabelo para que fique saudável e mais forte?

Com que frequência devemos cortar o cabelo? Nunca houve consenso na resposta a esta pergunta. Alguns especialistas dirão que é preciso considerar o ciclo lunar para que o cabelo cresça mais rapidamente, enquanto outros, menos virados para explicações astronómicas, defendem que as visitas ao cabeleireiro devem ser regulares, com base na velocidade de crescimento do cabelo, como escreve a edição espanhola da revista Women’s Health.

Há alguns cortes para os quais não é muito relevante se o cabelo perder a forma dada no cabeleireiro, porque o próprio corte disfarça muito bem o crescimento irregular natural do cabelo. No entanto, as mulheres com cabelos ondulados, os cortes médios ou os mais ousados sabem o quão importante é manter as pontas sempre saudáveis e a forma bem definida, principalmente na hora de pentear, sublinha o mesmo artigo.

O especialista em cabelos e ‘hair stylist’ espanhol Juan Diego Teo, explicou à Women’s Health que a chave para manter o cabelo saudável é escolher cuidadosamente os produtos que melhor se adequam às necessidades do seu cabelo. Além disso, devemos evitar maltratá-lo com o uso excessivo de pranchas ou outras ferramentas de calor, escovando-o diariamente com um pente especial que não quebre nem faça enrolar os fios.

Quanto ao intervalo entre cortes, o especialista recomenda: "Normalmente, aconselho a cortar o cabelo a cada dois meses e meio, para evitar possíveis pontas duplas e quebra da fibra capilar”, respondeu.

Para manter o bom aspeto do cabelo entre cortes, é recomendado usar um óleo ou sérum especial que proteja as pontas e que evite que se quebrem e danifiquem.