Passageira oferece lugar no avião para homem ficar perto da mulher e dos filhos. A reação dele está a indignar a internet

As redes sociais 'pegaram fogo' com o comportamento de um pai durante um voo, depois de uma pessoa ter oferecido o seu lugar para que ele ficasse perto da mulher e dos filhos. A história foi partilhada no TikTok e já se tornou viral.

Foi num voo entre Las Vegas, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá, que o episódio ocorreu. Kristine Soster McLellan estava sentada ao lado de uma mãe que trazia uma bebé ao colo e uma criança pequena ao seu lado. Quando percebeu que o pai das crianças estava uma fila à frente, ofereceu-se para trocar com ele para que ele ficasse ao pé da família. A reação não foi a esperada.

“Ele disse ‘ótimo, obrigada’ e enviou outra criança pequena para se sentar com a mãe”, escreve Kristine no vídeo que publicou no seu TikTok @one_toughmother. “Ele aproveitou um voo sem crianças”, conclui.

O vídeo de poucos segundos depressa tornou-se viral e já conta com perto de 5 milhões de visualizações. E se por um lado há quem esteja a criticar o pai, há também quem o defenda ou até que diga que Kristine não tem os dados todos.

Em resposta a alguns destes comentários, a mulher fez um novo vídeo em que esclarece mais alguns pontos. A mulher terá entrado sozinha com os dois filhos e uma mala de mão e foi a própria Kristine que a ajudou a colocar a bagagem no compartimento.

Durante o voo, Kristine reparou no homem na fila da frente, do outro lado do corredor, constantemente a pedir coisas à sua vizinha que tinha as crianças. Foi assim que percebeu que se tratava de um grupo e ofereceu-se para trocar, a achar que o homem queria ajudar a esposa.

Em vez de trocar com o homem, Kristine acabou por trocar com uma criança que também viajava com o casal e que estava sentado ao lado do pai. A TikToker acabou por passar o voo todo ao lado do pai que disse que não se levantou uma única vez para ver se estava tudo bem com a família.

Confira os vídeos abaixo com a história completa (em inglês).