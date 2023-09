DECO ensina a evitar influencers perigosos com estas 5 dicas preciosas

A Defesa do Consumidor (DECO) explica aos consumidores como estarem alerta e defenderem-se de influencers falsos e até perigosos nas redes sociais. Tal como sublinha um artigo da revista desta entidade, os influencers são úteis para descobrirmos novos produtos, serviços e atividades para fazer, mas é preciso cuidado.

“Existem utilizadores que podem fingir a sua vida online, comprar seguidores e gostos, incitar comportamentos problemáticos, promover produtos de fraca qualidade ou, simplesmente, enganar quem os segue”, alerta a DECO.

Por isso, a Defesa do Consumidor deixa 5 recomendações que todos devemos seguir:

1. Garanta que o influencer é mesmo quem afirma ser

Já reparou num símbolo azul com sinal de ‘certo’ ao lado do nome das contas de redes sociais? Este é um sinal de conta verificada e oficial. “Apesar de nem todos os influencers terem um selo de verificação no seu perfil — como os micro-influencers, que se direcionam a um menor número de seguidores —, este pode ser um bom indicador de autenticidade”, explica a DECO.

Além disso, espreite a informação que está na descrição do perfil. Parece-lhe um nome fidedigno? Existem links para outras contas do utilizador ou sites? Estes dados podem indicar se o influencer é legítimo.

2. Esteja atento aos erros ortográficos

Uma escrita com erros ou pouco coerente pode indicar que o influencer recorreu a tradutores automáticos. “Suspeite de publicações desleixadas, com pouca regularidade, demasiados erros ortográficos, textos que pareçam spam ou um discurso pouco natural”, alerta a DECO.

3. O influencer nunca mostra a cara? Isso é um sinal de alerta

Há influencers que não se mostram para não serem importunados fora do mundo das redes sociais. Mas, a verdade é que existem muitos que escondem a sua identidade com más intenções. “Há quem prefira utilizar fotografias de outras pessoas (por exemplo, com recurso a bancos de imagens) para criar uma falsa identidade na internet. Se o utilizador não tiver uma foto de perfil ou se nunca mostrar a cara nas suas publicações, pode tratar-se de um influencer falso”, explica a DECO.

4. O influencer tem milhares de seguidores, mas está quase sem ‘gostos’? Desconfie

“Quando o número de gostos e de comentários não corresponde ao número elevado de seguidores de um influencer, algo não está certo”, começa por avisar a DECO. “É possível que esse utilizador tenha utilizado um serviço de compra de seguidores para fazer com que a sua conta pareça legítima. Analise bem as pessoas seguidas por essa pessoa e se a mesma costuma interagir com os seus seguidores”, recomenda a defesa do consumidor.

5. Como saber se é publicidade paga ou uma opinião genuína?

Os influencers devem ser transparentes e assinalar as suas publicações pagas. Porém, nem sempre acontece. Algumas dicas para detetar se se trata de publicidade passam por estar atento se existem vários influencers a falar do mesmo produto (pode ser uma campanha) ou se a linguagem usada no post corresponde à que é habitualmente utilizada pelo influencer.