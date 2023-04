O pó de talco pode provocar cancro do ovário? Saiba o que diz a DECO

A Johnson & Johnson anunciou que deixaria de comercializar pó de talco em 2023 e que, nos próximos 25 anos, iria pagar quase nove mil milhões de dólares nos Estados Unidos num acordo para encerrar as milhares de ações judiciais de que foi alvo por parte de clientes que alegam sofrer de cancro após anos de uso intensivo deste produto. Em 2018, a marca foi condenada a indemnizar, em quatro mil milhões de euros, 22 mulheres que se queixaram de ter desenvolvido cancro nos ovários por usarem pó de talco.

Mas, o que diz a Defesa do Consumidor em Portugal sobre o uso de pó de talco? “Algumas mulheres usam pó de talco na vulva (área genital externa) por questões de higiene, e esta prática tem sido associada ao cancro do ovário. Um estudo publicado em 2020, efetuado com 250 mil mulheres, mostra que o uso de pó de talco não aumenta o risco deste tipo de cancro”, pode ler-se no site da DECO.

Os resultados mostraram que não havia diferenças estatisticamente significativas de risco de cancro do ovário entre as mulheres que usavam e as que não usavam pó de talco na área genital, sublinha a DECO.

Os investigadores referem que não podem descartar um aumento muito pequeno do risco, mas que será insignificante porque não chegou a aparecer no estudo. A diferença é pequena o suficiente para que o cancro pudesse surgir por outras razões e não devido ao uso de pó de talco, esclarece ainda a Defesa do Consumidor.

A DECO relembra que os principais fatores de risco para o cancro do ovário são a idade (a incidência aumenta com a idade, ocorrendo a maioria dos casos após a menopausa), a predisposição genética e os fatores reprodutivos e endócrinos, como a nuliparidade (nunca ter dado à luz) ou condições que afetem o útero, como a endometriose. Outros fatores de risco podem incluir excesso de peso ou obesidade e tabagismo.

“Não é necessário usar pó de talco ou outro produto na vulva por razões de higiene. O uso de produtos perfumados pode causar irritação na pele sensível. Lavar a zona com água é suficiente”, esclarece a DECO.