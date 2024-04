Depois dos 50 anos, há 5 comportamentos que nunca devem ser ignorados

É crucial em condições de demência ou doenças como Alzheimer detetar o mais precocemente os sinais de alerta. Infelizmente, estas condições graduais fazem com que a maioria das pessoas ignorem os primeiros sinais. Além disso, existe a crença de que são problemas de memória, fazendo com que só haja intervenção quando lapsos de memória começam a ser frequentes.

Por isso mesmo, saiba que existem sinais de comportamento a ter em conta a partir dos 50 anos e que não são só falhas de memória. Veja, de acordo com um artigo da edição espanhola do Business Insider, aos comportamentos a que deve estar atento em si, nos seus familiares e amigos.

1. Apatia

A apatia é uma diminuição do interesse e da motivação. Segundo a especialista, uma pessoa apática pode perder o interesse por amigos, família ou atividades. "Pode abandonar coisas que normalmente lhe interessavam, perder a motivação para cumprir as suas obrigações ou tornar-se menos espontânea e ativa", explicou Daniella Vellone, especialista da Universidad de Calgary no Canadá, em declarações num artigo do The Conversation, citado pelo Business Insider.

2. Desregulação afetiva

Sentir tristeza ou instabilidade de humor, mas também tornar-se mais ansioso ou preocupado com eventos específicos ou ao receber visitas.

3. Falta de controlo dos impulsos

Uma pessoa com falta de controlo dos impulsos pode tornar-se agitada, agressiva, irritável, temperamental, discutir muito ou frustrar-se facilmente. Também pode tornar-se mais obstinada e pouco disposta a ver outros pontos de vista e insistir na sua própria opinião.

4. Inadequação social

Este conceito refere-se principalmente à dificuldade em aderir às normas sociais nas interações com os outros. Há uma perda do critério social que tinham sobre o que dizer ou como comportar-se. Por exemplo, é possível que a pessoa se preocupe menos com como as suas palavras ou ações afetam os outros, discuta abertamente assuntos íntimos, fale com estranhos como se fossem familiares, diga coisas fora de contexto ou demonstre falta de empatia nas interações com os outros.

5. Perceções ou pensamentos sem sentido

Começa-se a suspeitar das intenções dos outros ou a pensar que os outros estão a planear fazer-lhe mal ou roubar-lhe os seus pertences e bens. Também pode descrever que ouve vozes ou fala com pessoas imaginárias, e agir como se visse coisas que não existem.