Do grão à sardinha, saiba os alimentos que deve comer para combater a depressão e a ansiedade

Sintomas de depressão e ansiedade, assim como níveis elevados de stress, são frequentemente diagnosticados em várias pessoas. Embora existam medicamentos eficazes para tratar estes sintomas, a alimentação pode também ter um papel importante.

Quando o corpo enfrenta um stress significativo, liberta-se a hormona cortisol, resultando num aumento do apetite. Mas como ocorre este processo? Basicamente, níveis altos de cortisol elevam a insulina no corpo, reduzindo o açúcar no sangue e causando desejos por alimentos não saudáveis.

O professor da Universidade de Harvard Jason Perry Block explicou ao site WebMD que "isso acontece, em parte, porque o corpo liberta substâncias químicas em resposta aos alimentos que podem ter um efeito calmante."

Quem sofre de ansiedade tende a dormir menos do que o necessário. A falta de sono, aliada ao stress, aumenta a produção de cortisol. É aqui que a alimentação pode ser benéfica. E se pudesse usar certos alimentos para reduzir estes sintomas e melhorar o seu humor?

