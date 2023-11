Estes 11 alimentos são ricos em proteína e excelentes para a sua dieta 'low carb'

Se está a tentar perder peso, uma das maneiras mais simples é reduzir a quantidade de hidratos de carbono que consome, optando por uma dieta ‘low carb’. Isto quer dizer que o arroz, a massa, as batatas e o pão ficam mais vezes fora do prato do que nele, e que o foco principal na hora de preparar a refeição são os alimentos ricos em proteína e as gorduras saudáveis, como explica a Mayo Clinic.

Para garantir que não tem fome mesmo não estando a comer hidratos de carbono, é essencial garantir que está a comer a quantidade certa de proteína. Para tal, é importante fazer escolhas inteligentes na hora de se alimentar.

Opte por fontes de proteínas magras e garanta que come sempre uma fonte proteica a todas as refeições.

Veja na galeria 11 alimentos ricos em proteína que são perfeitos para incluir na sua alimentação caso queria comer poucos hidratos.