Lembra-se de Elsa Raposo assim? Veja o novo look da ex-modelo a caminho dos 60 anos

Com quase 59 anos, idade que completa em agosto, Elsa Raposo mudou de look e tem agora o cabelo castanho escuro. "In love with my new hairstyle" [Apaixonada pelo meu novo cabelo], escreveu no Instagram.

Ausente da televisão há bastante tempo, é casada e vive na África do Sul há quase 12 anos. A antiga manequim admitiu, numa recente entrevista na TVI, que o último ano em Portugal foi muito difícil, em grande parte devido às revistas “terríveis”. “Sofri um esgotamento, estive internada numa clínica em Lisboa”, confessa, admitindo que não estava preparada para participar no reality show ‘Quinta das Celebridades’.

Elsa Raposo recordou ainda a perseguição que sofreu por parte das revistas, incluindo o episódio em que acabou por agredir um jornalista, o que a levou à barra do tribunal.

