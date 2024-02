Foi despedido? Siga estes 5 passos para voltar ao ativo

Link To Leaders

Independentemente das razões e do contexto, ser despedido representa quase sempre um choque. Pensar assertivamente no que fazer a seguir raramente é uma tarefa fácil, pois existe sempre um misto de sentimentos à flor da pele.

Após uma demissão, uma das principais preocupações é o dinheiro. Sem um salário, surgem dúvidas sobre como pagar as contas e quanto tempo levará para conseguir o próximo emprego. Por mais urgente que a situação pareça, não desespere.

A Forbes partilha cinco dicas para se organizar após passar por um despedimento.

1. Calcule a sua “reserva” de emergência

Saber como pagar as contas e quanto tempo esse dinheiro durará dá-lhe um prazo para a sua procura de emprego. Calcule os seus gastos mensais. Uma maneira rápida de o fazer é analisar todas as contas pagas durante um ano e dividir por 12 meses.

Depois de conhecer os seus gastos, calcule as suas fontes de rendimento, que incluem a indemnização do despedimento, economias, part-time e rendimento passivo. Divida o seu rendimento mensal pelas suas despesas mensais, o que corresponderá ao número de meses que tem para conseguir o seu próximo emprego.

2. Identifique oportunidades de economia

Pode prolongar o seu prazo reduzindo o número de despesas. Analise todos os gastos que não são necessários para o seu dia a dia. Muitos são feitos por conveniência, não por necessidade. Por exemplo, serviços de streaming podem ser substituídos por visitas a amigos, a entrega de refeições assume-se como uma despesa supérflua quando tem tempo para cozinhar, e a subscrição num ginásio pode ser substituída por rotinas de treino gratuitas online ou caminhadas ao ar livre.

3. Reúna ideias de lazer pouco dispendiosas

Quanto às despesas que contribuem para o seu bem-estar, defina o que é verdadeiramente um investimento em comparação a um luxo. Considerando que reduzir despesas dá-lhe mais tempo para a sua procura de emprego, pode optar por fazer uma lista de ideias gratuitas ou de baixo custo para se mimar. Por exemplo, alugue um livro na biblioteca, faça cursos online e aproveite as noites gratuitas no seu museu favorito.

4. Procure novas fontes de receita

Procure trabalhos temporários ou de consultoria que possa realizar enquanto procura emprego. Até o seu ex-empregador, apesar da recente demissão, pode ser uma opção. Talvez não tenha vagas para mantê-lo a tempo integral, mas ainda pode precisar dos seus serviços. Ou considere começar um part-time que lhe permita dedicar tempo à procura de emprego.

5. Invista tempo na procura de emprego

Opte por realizar uma procura de emprego cuidadosa e proativa sem gastar muito dinheiro. O seu maior investimento será o tempo. É necessário tempo para pesquisar possíveis opções de carreira, empresas e setores. Atualize o seu currículo, perfil no LinkedIn e outras estratégias de marketing.

É importante também realizar networking para obter informações e ideias de carreira, mas não precisa de almoçar com todas as pessoas com quem fala. A maioria das pessoas está tão ocupada que provavelmente prefere realizar uma vídeochamada.

