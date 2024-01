Estas são as competências mais úteis para os trabalhos do futuro

As previsões do Fórum Económico Mundial (WEF, na sigla em inglês), no seu relatório “The Future of Jobs”, apontam para que 44% das competências dos trabalhadores sejam alteradas até 2027. Hoje, a evolução tecnológica avança tão rapidamente que são muitas as dificuldades para que as empresas e os trabalhadores possam adaptar os seus programas de formação à nova realidade. Mas há alguns aspetos que podem ser agilizados, a começar por algumas das competências que os trabalhadores não podem desconsiderar no seu futuro profissional.

O relatório, que contemplou 803 empresas em todo o mundo, representando 27 indústrias e mais de 11,3 milhões de trabalhadores, lista 5 competências:

Pensamento analítico – 74% dos especialistas preveem que a procura por esta competência nos trabalhadores vai crescer nos próximos cinco anos. Esta, destaca o “The Future of Jobs”, é uma das competências menos afetadas pela automação.

Pensamento criativo – Estima-se que a procura por esta skill solucionadora de problemas aumente ainda mais. 75% dos negócios dizem que necessidade de pensamento criativo também irá aumentar nos próximos cinco anos.

Inteligência artificial e big data – As empresas globais inquiridas dizem que, num futuro próximo, 9% das suas formações profissionais serão centradas nestas competências.

Liderança – Esta é a principal competência interpessoal desta lista. De acordo com o The Future of Jobs, 4 em 10 negócios estimam incluir o foco na liderança nas suas estratégias de aquisição de competências.

Curiosidade e aprendizagem – À medida que a tecnologia ameaça atrapalhar muitas das competências existentes atualmente, estas skills representam a capacidade dos trabalhadores se adaptarem à mudança se não quiserem ser ultrapassados.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.