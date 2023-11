O seu local de trabalho provoca-lhe stress? Conheça as consequências

Link To Leaders

Numa altura em que o tema da saúde mental no ambiente laboral está cada vez mais na ordem o dia, atraindo a atenção dos profissionais e das empresas, torna-se necessário conhecer as principais implicações desta problemática no desempenho dos profissionais.

Um estudo recente da GoodHabitz procurou compreender a evolução do bem-estar e saúde mental dos colaboradores e constatou que, a nível global, 73% dos trabalhadores lutam contra o stress e o esgotamento. Já no panorama nacional, 86% afirmaram que a felicidade no trabalho afeta o seu bem-estar geral. “Perante estes valores, torna-se urgente compreender que medidas podem ser tomadas pelos líderes das empresas para que seja possível inverter esta tendência”, frisou a empresa responsável pela análise.

Eis alguns alertas sobre as principais consequências do stress no desempenho organizacional.

• Produtividade reduzida: A exposição constante ao stress pode diminuir a capacidade de concentração e de tomada de decisão, o que leva a uma redução da produtividade e a um aumento de falhas;

• Absenteísmo: O stress excessivo pode resultar em faltas frequentes ao trabalho, uma vez que leva, muitas vezes, a que as suas consequências se reflitam em problemas de mal-estar físico ou mental;

• Esgotamento: A exposição prolongada a níveis de stress elevados pode levar a um estado de exaustão mental e física que resultam no aumento dos níveis de cansaço com impacto na motivação no desempenho de tarefas;

• Conflitos interpessoais: À medida que os profissionais se tornam mais impacientes ou menos dispostos a colaborar, podem surgir conflitos interpessoais e, em casos extremos, o ambiente de trabalho pode tornar-se tóxico;

• Saúde física comprometida: O stress crónico contribui para o surgimento de problemas de saúde física, como doenças cardíacas, tensão alta e distúrbios gastrointestinais;

• Falta de criatividade e inovação: O estado de exaustão mental que resulta da exposição ao stress leva à inibição da criatividade e da capacidade de pensar de maneira inovadora;

• Rotatividade das equipas: Colaborados que estão expostos a elevados níveis de stress no trabalho e não recebem apoio necessário da entidade empregadora, têm a tendência para procurar ambientes de trabalho menos stressantes.

