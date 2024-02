Empresa na zona centro do país tem 40 ofertas de emprego

Link To Leaders

A Multipessoal, através da sua solução de emprego 100% digital, o Clan, tem 40 vagas disponíveis para operadores de Triagem, em Coimbra e Eirol.

As vagas correspondem a profissionais com experiência em contexto industrial para realizar tarefas de triagem cuidadosa de resíduos sólidos urbanos, operar equipamentos modernos no processo de triagem e separar materiais recicláveis.

Os candidatos devem garantir o 9.º de escolaridade, carta de condução e viatura própria, capacidade de trabalhar em equipa e disponibilidade para trabalhar em regime de turnos rotativos.

Os candidatos selecionados receberão, além de um vencimento-base de 820 euros, subsídio de alimentação no valor de 6,50 euros e o pagamento de horas noturnas.

O processo de candidatura está a decorrer online, através da Entrevista Virtual do Clan.

