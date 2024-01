Maioria dos portugueses tem falta de vitamina D. Saiba os sinais a que deve estar atento

De acordo estudos realizados nos últimos anos por investigadores portugueses, existem alterações genéticas específicas na população portuguesa que podem ser a razão para haver uma taxa tão elevada de deficiência de vitamina D no nosso país.

Afinal, numa região do mundo tão soalheira não seria de esperar que existisse este nível de carência. Por isso, os portugueses devem estar mesmo atentos aos sinais e sintomas de que podem indicar falta de vitamina D.

A vitamina D é essencial e tem muitos benefícios: mantém os ossos fortes, ajuda na saúde mental e proporciona um sono mais reparador. Os sintomas da falta de vitamina D dependem do nível de gravidade da deficiência.

A médica de clínica geral norte-americana Mindy Lacey refere que pede sempre análises aos níveis de vitamina D em doentes que se queixam de fadiga, sintomas depressivos e problemas ósseos. “A deficiência de vitamina D tornou-se mais comum nos últimos anos”, refere em declarações ao site Nebraska Medicine.

“A maioria dos pacientes com deficiência de vitamina D são assintomáticos. No entanto, se se sentir exausto, com dores nos ossos, com fraqueza muscular ou alterações de humor, isso é uma indicação de que os níveis podem estar em falta”, refere a médica ao mesmo site.

