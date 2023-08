Conferência sobre felicidade regressa ao Porto em setembro

Depois do sucesso da primeira edição, o Lionesa Business Hub, um centro empresarial multicultural e empreendedor que acolhe mais de 120 empresas, volta a organizar aquela que é, segundo a organização, a maior conferência dedicada à felicidade corporativa que acontece na Europa, o Happiness Camp. Agendado para o próximo dia 14 de setembro, na Alfândega do Porto, o evento, aberto a toda a população, é de acesso gratuito, mediante inscrição prévia no site.

Reunir no mesmo espaço seis mil participantes, o dobro dos que estiveram na primeira edição, é o objetivo dos promotores do encontro, que este ano se realiza num espaço maior.

“O nosso maior objetivo é que a felicidade seja acessível a todos, razão pela qual o Happiness Camp é 100% gratuito. Esperamos mais de 6.000 participantes de mais de 12 nacionalidades diferentes, e contamos com o apoio de mais de 50 parceiros, incluindo líderes do setor como a Farfetch, Vestas, EY e Great Place to Work,” explica António Pedro Pinto, cofundador e CEO do Happiness Camp.

“Para além de participar no evento, queremos dar a conhecer o Porto como a cidade mais feliz da Europa para trabalhar e viver! Por isso, estamos a desenvolver várias parcerias com as Câmaras Municipais do Porto e Matosinhos, unidades hoteleiras e restaurantes, para tornar a cidade e toda a região uma referência”.

A lista de oradores integra duas dezenas de speakers nacionais e internacionais, divididos por dois palcos principais. Os que passarem pelo The Happy Stage irão explorar a felicidade numa perspetiva holística, abordando questões como liderança, cultura organizacional e diversidade, equidade e inclusão.

No The Joyful Stage, as conversas vão girar em torno de temas de nicho, como ergonomia no escritório, atividade física como catalisador de bem-estar e o papel da arte e da cultura na promoção da felicidade pessoal.

Além de Jessica White, head of social impact, na EMEA & LatAm do LinkedIn, Danny Robinson, chief creative director da The Martin Agency, será um dos oradores, à semelhança de Neil Morrison, chief people officer da staffbase.

Walter Susini, senior vice president de marketing da The Coca-Cola Company na Europa é, a par de Sunaina Kohli, global diversity, equity & inclusion leader na Asos, outro dos nomes confirmados. Farfetch, Vestas, EY e Great Place to Work figuram na lista de organizações parceiras, que integra meia centena de entidades.

A Happiness Camp também terá uma componente mais lúdica, dedicando três das suas seis áreas a elementos de felicidade influenciados pela cidade anfitriã. Além da gastronomia, haverá espaço para arte e diversão. No final do evento, os participantes terão ainda acesso a um certificado atribuído pela Happiness Business School.