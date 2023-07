Matilde Reymão encanta com vestido preto na Festa de Verão TVI. Veja as fotos da atriz

Festa de Verão da TVI: Festa de arromba junta estrelas junto ao Tejo. As fotos de todos os looks

Matilde Reymão foi uma das estrelas que marcou presença na Festa de Verão da TVI, a 1 de julho, e a atriz surpreendeu com a escolha de look.

Elegante num vestido preto rendado Zimmermann, sapatos dourados Tom Ford e com uma maquilhagem discreta, a atriz que vai agora dar vida a uma das personagens principais da nova novela da TVI “Cacau” brilhou na passadeira vermelha do SUD Lisboa, onde se realizou a festa.

Quem também marcou presença foi o namorado, o surfista profissional Nic Von Rupp que esteve ao lado de Matilde Reymão.

