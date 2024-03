A Finlândia é conhecida por ter o povo mais feliz do mundo. Eis 4 segredos dos finlandeses

Rodear-se de design – o design contribui em grande medida para a felicidade dos finlandeses (e dos nórdicos em geral). Rodeie-se de coisas simples, mas bonitas e, se for a Helsínquia, visite o Museu do Design. O Museu Alvar Aalto, na cidade Jyväskylä, também merece uma visita.

Sentir a calma das paisagens naturais – A Finlândia destaca-se por ser um dos países com as mais belas paisagens do planeta. Conta com grandes parques naturais e sentir a calma e apreciar a beleza destes locais preservados faz parte do estilo de vida finlandês.