No Japão vivem as crianças mais saudáveis do mundo. Eis 4 coisas que todos os pais fazem

4 hábitos que fazem das crianças japonesas as mais saudáveis do mundo

Num artigo publicado no site do canal norte-americano CNBC, a japonesa Yuko Tamura, colaboradora do Japan Times, escreve sobre as práticas enraizadas nas famílias japonesas e que conduzem ao topo dos rankings mundial no que diz respeito à saúde física das crianças. Já sabíamos que os japoneses são dos povos que vivem mais anos (e saudáveis). Agora, debruçamo-nos sobre onde tudo começa: na infância.

Yuko Tamura aponta quatro práticas fundamentais dos pais japoneses para que os seus filhos tenham hábitos que perdurem ao longo das suas vidas. A autora começa por explicar o que é o ‘shokuiku’, expressão composta pelas palavras ‘comer’ e ‘crescer’. O termo foi introduzido pela primeira vez pelo médico Sagen Ishizuka em 1896, transformando-se numa verdadeira filosofia de vida no país.

De acordo com a autora, que se descreve como uma tradutora cultural’, que cita dados da UNICEF, entre os 41 países desenvolvidos da União Europeia e da OCDE, o Japão é o único onde menos de uma em cada cinco crianças tem excesso de peso.

