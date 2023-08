Era sedentária e um problema no joelho levou-a ao ginásio. Hoje, com 61 anos, tem um corpo inacreditável

Costuma dizer-se que nunca é tarde para se mudar de vida e se até agora havia dúvidas, Monica Bousquet é a prova viva de que basta a decisão certa para tudo mudar. Aos 54 anos, a brasileira foi diagnosticada com um problema no joelho e este foi o impulso que precisou para cuidar mais da sua saúde e do seu corpo. Agora aos 61 anos, é uma influencer do mundo do fitness com um corpo inacreditável.

Até aos 54 anos, Monica Bousquet era uma pessoa sedentária. Trabalhava numa secretária o dia inteiro e nunca praticou exercício físico. Quando foi diagnosticada com uma doença que faz com que se perca a cartilagem da rótula, foi obrigada a tornar-se mais ativa e a mudar os seus hábitos.

Inscreveu-se no ginásio e começou a mudar a alimentação.Os resultados começaram a surgir e influenciaram toda a sua vida. Deixou o emprego e tornou-se uma influencer, hoje com perto de 600 mil seguidores no Instagram e mais de 700 mil no TikTok.

Nas suas redes sociais, surgem vídeos de Monica no ginásio, a levantar pesos e a fazer os mais variados exercícios. Toda a gente fica chocado com esta influencer que já é avó e que tem os abdominais bem definidos.

A alimentação também é toda focada na saúde quando antes era desregrada. Há alimentos que não consome, como hambúrgueres ou pizza. A única coisa de que não abdica é do vinho, contou à Globo.

A atleta ainda deixa uma recomendação para outras mulheres: “Treine, cuide de si para si e para os outros. Você vai ver como a sua vida vai mudar, como vai olhar-se de outra forma. Só tenho 61 anos e tenho muita vida pela frente”, disse à Globo.

Veja alguns dos vídeos que a atleta partilha na sua página e inspire-se com a mudança de Monica Bousquet e com a forma física.