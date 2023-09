Este truque de 1 minuto vai dizer-lhe se o seu frigorífico está a perder ar

Os produtos que tem no frigorífico estão a ficar estragados mais depressa? Nota que mesmo quando tem a certeza que fechou a porta do eletrodoméstico, quando volta a olhar, está aberta? Se calhar é porque está a vedar mal.

Quando as borrachas das portas do frigorífico começam a ficar estragadas, a conta da sua eletricidade começa a subir e a do supermercado também. Isto porque o seu frigorífico começa a trabalhar o dobro (ou o triplo) para manter a temperatura constante, nunca conseguindo. Os alimentos acabam por se estragar mais depressa, e o consumo elétrico dispara.

A LifeHacker partilhou um truque para que possa confirmar se o seu frigorífico está mesmo a vedar mal, o da nota. Para o fazer, não precisa realmente de uma nota, pode optar por um pedaço de papel do mesmo tamanho.

Para fazer o teste, basta abrir a porta, colocar a nota em frente à borracha e fechar a porta. A nota (ou o papel) deverão ficar metade dentro, metade fora. Depois, é só puxar a nota para fora devagar.

Se a borracha estiver a vedar corretamente, vai sentir alguma tensão quando puxar a nota. Se o papel cair sozinho ou se não sentir resistência quando o puxar, é porque há realmente fuga de ar. Repita o teste em várias zonas à volta da porta para perceber se há outras partes da borracha já danificadas.