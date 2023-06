Usa uma garrafa reutilizável? Atenção que pode ter mais bactérias do que a sanita

Numa altura em que devemos cortar no consumo de plástico de utilização única, é normal que nos viremos para as alternativas. No caso da água, as garrafas reutilizáveis são uma das melhores opções. Mas parece que se não tivermos cuidado, são também palco para a proliferação de bactérias!

O alerta é dado pelo site WaterFilterGuru.com que analisou as garrafas reutilizáveis e concluiu que contêm em média 20,8 milhões de unidades formadoras de colónias (UFC) de bactérias, o que chega a ser 40 mil vezes mais do que as presentes nas sanitas, cita O Globo.

Isto acontece porque quando bebemos das garrafas, a nossa boca entra em contacto com a água o que faz com que restos de comida e bactérias que possamos ter fiquem dentro da garrafa. O ambiente húmido e abafado proporciona a reprodução dos microrganismos.

Entre as bactérias que podem surgir está a E. coli que causa infeções urinárias e intestinais. Também pode haver surgimento de bolor que pode provocar sintomas de alergia, como espirros ou olhos vermelhos.

Para evitar isto, o conselho é que se lave a garrafa reutilizável sempre que se for reenchê-la. Se tal não for possível, deve ser lavada pelo menos três vezes por semana, sempre com água quente e detergente da louça. É essencial ter particular cuidado com a lavagem da tampa, especialmente se esta for de enroscar.

Outra recomendação é que se evite colocar outras bebidas na garrafa, especialmente adocicadas, já que o açúcar acelera o desenvolvimento de bactérias.