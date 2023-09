O seu gato é feliz? Verifique estes 15 sinais o mais depressa possível

Quando se tem animais de estimação, é normal que se queira que eles estejam sempre felizes. O problema é que com os gatos, nem sempre é fácil perceber se eles estão satisfeitos ou não. Por vezes, passam horas enrolados nas pernas dos donos ou até ao seu colo. Outras vezes, ficam escondidos horas ou longe no topo de um qualquer armário.

Os gatos são imprevisíveis – faz parte da sua natureza. No entanto, isso não quer dizer que não deem sinais de como se estão a sentir. A PetKeen falou com especialistas para perceber quais são as dicas dadas pelos gatos em relação ao seu estado de espírito.

Um dos sinais mais claros é, claro, o ronronar. Mas há coisas a ter em atenção, como a linguagem corporal, a postura ou a expressão do focinho. Veja na galeria os 15 sinais que o seu gato dá quando está feliz.