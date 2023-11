Gengibre, limão e canela: conheça os benefícios de beber este chá três vezes por dia

Nos últimos anos, o gengibre tem ganhado muita fama por ser um alimento com vários benefícios para a saúde. Não é por isso de estranhar que as pessoas procurem sempre formas de o incluir na sua alimentação diária e uma das que se tornou mais comum é através de infusões, como gengibre com limão ou canela.

A infusão de gengibre com limão ou até com canela tem propriedades adelgaçantes, antioxidantes e anti-inflamatórias, começa por explicar o site Clara. Isto acontece porque o gengibre é quase um superalimento.

De acordo com especialistas da Faculdade de Química e Engenharia Química da Universidade de Maribor, na Eslovénia, o extrato de gengibre possui vários compostos ativos com propriedades analgésicas e antibacterianas e ajuda a aumentar a mobilidade do trato gastrointestinal, referem num estudo publicado recentemente.

O gengibre é também apontado pelos especialistas como sendo muito bom para a digestão, ajudando a aliviar náuseas e vómitos, além de ser um grande aliado da perda de peso, ajudando a queimar gordura, reduzir acumulação de gases e o inchaço. No caso das mulheres, pode diminuir as dores menstruais.

Segundo o site Clara, o gengibre pode ser consumido até três vezes por dia quer seja fresco, em pó ou seco.

Veja na galeria três formas de preparar infusão de gengibre.