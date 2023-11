Esteja atento a estes sinais de alerta quando come fora

29 coisas que pode fazer com o seu microondas

As inimagináveis utilidades do limão

Já sabe que os alimentos contam com diferentes nutrientes que são vitais ao funcionamento do nosso organismo. No entanto, muitas pessoas desconhecem que alguns alimentos têm utilidades incríveis e inimagináveis. Curiosamente, o limão é um desses exemplos. Este citrino tem diversas utilidades que prometem surpreendê-lo.

Clique na galeria e fique a conhecer as incríveis utilidades do limão.