Elaina tinha um emprego banal. Aos 52 anos, criou conta no OnlyFans e passou a ganhar uma fortuna

Elaina St. James era uma mulher com uma vida igual a tantas outras. Com 52 anos, mãe de um filho adolescente, tinha um emprego banal num escritório, com um salário que não lhe daria oportunidade de viver apenas da reforma.

A vida desta mulher acabou por sofrer uma reviravolta depois de, em 2021, ter criado conta no OnlyFans, uma plataforma para adultos na qual utilizadores podem publicar vídeos e fotografias para adultos, em troca de uma subscrição mensal paga por quem os quiser ver.

No caso de Elaina, apenas após apenas dois meses de se ter inscrito, a mulher, que agora tem 55 anos, despediu-se do seu emprego e começou a dedicar-se ao OnlyFans a tempo inteiro.

O ‘Business Insider’ verificou os números e revela que, no primeiro mês, a norte-americana ganhou dois mil dólares, 5.400 no segundo e quase 11 mil no terceiro. No final do ano, estava a ganhar 100 mil dólares por mês.

Cada subscritor paga 9,99 dólares por mês, dos quais 20% fica no site. No seu melhor mês, conseguiu cerca de 5500 subscritores e agora tem cerca 3.400, o que faz de Elaina umas das utilizadoras que mais ganha na sua faixa etária.

Elaina St James, que usa um nome falso por segurança diz que tem uma excelente relação com o seu filho: “Ele sabe o que faço”. A mulher diz que o filho já viu o seu perfil de Instagram e o de Tik Tok, plataformas que usa para promover a conta no OnlyFans. A verdade é que Elaina passou de se preocupar com dinheiro e de pensar que nunca iria poder reformar-se para uma situação completamente diferente: consegue agora ter um carro, seguro de vida, fazer férias e criar um fundo para a faculdade do filho.

A mulher lançou recentemente o livro “How to Date Hot Older Women” (em tradução literal: como namorar com mulheres sensuais mais velhas), que tem como objetivo ajudar homens a seduzir mulheres maduras.

