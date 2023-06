Famosos juntos na Madeira apostam na sensualidade. Ana Guiomar apontada como a Georgina portuguesa

Graças à semifinal dos International Emmy Awards, várias celebridades do mundo da ficção passaram alguns dias juntos na Madeira. O resultado? Redes sociais inundadas de fotografias em biquíni e fato de banho, vestidos fabulosos, muita diversão e paisagens deslumbrantes.

“Sou tão grata pela minha vida”, escreveu a atriz Rita Pereira. Também Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, foi mostrando os seus looks e os momentos divertidos que passou com vários dos atores presentes, como José Condessa, Ana Guiomar ou Diogo Valsassina. “A Madeira é sempre um sítio mágico e fazer parte desta iniciativa um privilégio”, escreveu no Instagram.

Um dos momentos mais divertidos e que mais fez furor nas redes sociais foi protagonizado por Ana Guiomar. A atriz posou em fato de banho, a invocar uma fotografia publicada por Georgina Rodriguez nas suas férias a bordo de um iate de luxo. “A trabalheira que deu tirar esta foto 😅”, comentou Cristina Ferreira. Os seguidores apressaram-se a comentar: "Tragam os ibéricos que a gio é nossa ! 😂🔥", "Oi Georgina ❤️" ou "Esta foto faz lembrar uma publicada recentemente peoa Georgina. Mas a da Ana Guiomar é 1000x melhor 🔥🔥🔥" foram alguns dos coementários deixados pelos fãs.

Percorra a galeria para ver esta e outras imagens dos famosos na Madeira.