Lembra-se da Matilde dos ‘Morangos com Açúcar’? Atriz teve bebé há seis meses e relata o maior pesadelo que qualquer mãe pode viver

Joana Duarte, que ficou conhecida do público quando vestiu a pele de Matilde na terceira temporada de ‘Morangos com Açúcar’, tem hoje 36 anos. A 20 de fevereiro deste ano, a atriz e instrutora de yoga deu à luz a sua primeira filha, Mia. Mas, como contou em entrevista no programa Goucha – que está a ser conduzido por Maria Botelho Moniz durante as férias do apresentador -, o que se seguiu ao nascimento foi bastante traumático.

Poucos dias depois do parto, já em casa, a atriz relata que sofreu de uma hemorragia muito grave e perdeu grandes quantidades de sangue. “Sentei-me na casa de banho e saíam bocados de carne do tamanho das mãos", relata (ver vídeo abaixo). Transportada já em estado grave para o hospital, foi submetida a uma cirurgia de emergência que lhe salvou a vida, mas que a obrigou a ter de se despedir da filha sem ter a certeza de que voltaria a casa.

Depois de ter passado pelo drama de ser operada logo após o parto, a atriz viveu um pesadelo ainda maior depois de a filha, de apenas um mês, ter ficado com febre. “Não sabia que é raro os bebés terem febre", recorda. Manteve-se em casa com a bebé a fazer medicação antipirética, tal como foi recomendado pelos especialistas do SNS.

Mas, quando após esse período foi à urgência, o pior seria confirmado. “A Mia estava com uma septicemia gravíssima, um nível de infeção no sangue gravíssimo. Estava em risco de vida e ficou logo internada nos cuidados intensivos. A bactéria que, supostamente, veio de uma infeção urinária, foi subindo e fazendo estragos. Chegou ao cérebro e fez meningite", recorda.

Depois de ter passado pelo drama de ser operada logo após o parto, a atriz viveu um pesadelo ainda maior depois de a filha, de apenas um mês, ter ficado com febre. “Não sabia que é raro os bebés terem febre", recorda. Manteve-se em casa com a bebé a fazer medicação antipirética, tal como foi recomendado pelos especialistas do SNS.

Veja mais excertos da conversa: