Gourmand Awards 2023: Um dos melhores livros de cozinha regional do mundo é português

O livro "Alpalhão, Receitas com Tradição", da autoria de Fábio Belo, foi distinguido em duas categorias nos prémios Gourmand World Cookbook Awards, considerados os óscares dos livros de cozinha.

Fábio Belo reúne nesta obra várias receitas tradicionais da sua terra natal, no Alentejo, que lhe valeu as distinções de Melhor Livro Regional e Melhor Livro Digital de 2022. "É um orgulho enorme saber que o meu livro está entre os melhores do mundo. Este prémio é meu, e de todos os alpalhoeiros”, declarou o criador de conteúdos, cujas receitas estão também disponíveis no IOL e no TVI Player.

De acordo com a Gourmand International, "esta obra de inegável valor geracional constitui-se como compêndio das inúmeras receitas tradicionais de Alpalhão nas suas diferentes artes de cozinha de iguarias regionais, que aguçam o apetite e comportam uma riqueza de sabores que prometem surpreender o palato a quem queira experienciar as propostas apresentadas".

Neste livro podemos encontrar receitas que se faziam pelo Carnaval, Matança do Porco, Páscoa, Presente dos Padrinhos, Natal e outras receitas que eram feitas ao lume pelos avós e bisavós daquela localidade do concelho de Nisa.

O livro reúne receitas doces e salgadas, tais como Batatas de Hortelã, Sopa de Gatas, Tiborna, Arroz Doce Branco, Azevias de Pão, Bolos de Festa, Judias, Empadas, Laranjinhas, Morcela, Cozido, Carne Assada com Arroz Amarelo, Sarrabulho, entre muitas outras.

Os Prémios Gourmand são atribuídos com base em vários critérios para cada categoria, mas todos têm em comum um princípio orientador: os livros são escolhidos pela sua importância do ponto de vista internacional. “São livros que merecem ser divulgados, conhecidos internacionalmente, e devem ser traduzidos e distribuídos mundialmente”, pode ler-se no site da organização.

Na lista de obras distinguidas em 2022, constam também os seguintes títulos:

FOOD & MEDIA CELEBRITY (EUROPE) PORTUGAL Os amigos do chef Chakall Livros Casa e Cozinha

FIRST COOKBOOK PORTUGAL Cooking for all Seasons Maria do Rosário Magalhães

BEST SERIES PORTUGAL Historia de los Paladares - Volume 3 - Redençao Deana Barroqueiro Prime Books

BEST LOCAL / CITY BOOK PORTUGAL Cadernos da casa do Outeiro - Um receituário senhorial de Paredes de Coura Sandra Fernandes Morais, illustrations by Eduarda Silva Ficta Editora

BEST PORTUGUESE CULTURES COOKBOOK e BEST MIGRANTS AND DIASPORA COOKBOOK L’Histoire du Portugal dans mon assiette Tiago Martins Éditions Cadamoste France

- BEST PORTUGUESE CULTURES COOKBOOK PORTUGAL Pellegrino Artusi, A Ciência na cozinha e a Arte de comer bem Translation by Anabela Ferreira In Riga Edizioni

BEST FOOD WRITING PORTUGAL Chefs Sem Reservas - Segundo Prato Nelson Marques Clube de Auto

- BEST CULINARY HISTORY BOOK PORTUGAL Cadernos do Dominguizo Receituário da família Leal Castello Branco, início do século XIX Ana Marques Pereira Ficta Editora

BEST SUSTAINABILITY BOOK PORTUGAL Experiencing Food Designing Sustainable and Social Practices International Conference on Food Design and Food Studies, Lisbon Ricardo Bonacho, Maria José Pires, Elsa Cristina Carona de Sousa Lamy CRC Press

BEST FRUITS BOOK PORTUGAL Laranjas de Portugal Anabela Ramos Ficta Editora

BEST WINE GUIDE PORTUGAL Guia Popular de Vinhos Anibal Coutinho with Neil Pendock Editorial Presença