Hipertensão? Estes dois probióticos ajudam a controlar a tensão alta

A hipertensão é um problema muito comum, afetando milhares de milhões de pessoas com mais de 30 anos no mundo inteiro. Apesar de ser muito prevalente, a verdade é que há muita gente que nem sequer sabe que tem tensão alta porque esta muitas vezes não tem grandes sintomas. Isso não quer dizer que não traga problemas para a saúde.

A hipertensão aumenta o risco de se sofrer problemas de coração, paragens cardíacas, aneurismas, AVC, entre outros.

Há várias formas de se controlar a tensão alta, como deixar de fumar, não beber álcool em excesso, fazer uma dieta equilibrada e manter um peso saudável. Agora, um novo estudo parece indicar que os probióticos também podem dar uma ajuda.

Uma investigação feita pela City University of Hong Kong e a Inner Mongolia Agricultural University identificou que os probióticos Bifidobactéria e Lactobacilos (Bifidobacterium lactis M8 e Lactobacillus rhamnosus M9), que se encontram no intestino, parecem reduzir a pressão arterial em ratos, refere a Medical News Today, que divulgou o novo estudo.

Estudos anteriores já tinham indicado uma associação entre hipertensão um desequilíbrio nas bactérias do intestino. No estudo publicado agora, foi possível ver que em ratos com hipertensão, os probióticos ajudavam a baixar a pressão arterial.

Como apenas visa ratos, esta investigação ainda não permite concluir qual será o impacto dos probióticos em humanos com tensão alta. O próximo passo será testar e replicar estas descobertas em pessoas.

Deve tomar probióticos?

Apesar de a investigação em questão não apresentar conclusões de que os probióticos influenciam a tensão em seres humanos, sabe-se que eles têm benefícios para a saúde.

Vários estudos já mostraram que os probióticos melhoram a saúde intestinal e são úteis para tratar intolerância a lactose, diarreia associada a toma de antibióticos e alergias. A toma de lactobacilos pode também reduzir o colesterol no sangue.

Dr. Chen, cardiologista e diretor médico do Programa Estrutural do Coração no Centro Médico MemorialCare Saddleback, citado pela Medical News Today, recomenda que as pessoas optem por uma dieta equilibrada e variada que inclua alimentos com probióticos e prebióticos.