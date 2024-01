Estes são os melhores hotéis de praia na Europa. E há um português na lista

Link To Leaders

Quartos virados para o mar e praias a curta distância são algumas das caraterísticas em comum aos melhores hotéis de praia da Europa selecionados pela Condé Nast Traveler. De Portugal a Itália, há hotéis para todos os gostos.

Quase sempre é difícil resistir ao apelo ensolarado das melhores praias da Europa – ainda mais se a estadia ficar a poucos metros de um destes locais selecionados pela Condé Nast Traveler. Desde pequenos e secretos refúgios no porto até extensos resorts a poucos passos da água, a revista norte-americana reuniu, sem uma ordem específica, os 25 melhores hotéis de praia da Europa. Portugal integra a lista.

Conheça 10 dos 25 hotéis que a revista selecionou na galeria acima.

Outros artigos:

Experiência do cliente: três tecnologias para mais inteligência, confiança e relacionamento

Programa do BNP Paribas incentiva a inclusão social através da prática da arte

Portugueses insatisfeitos com a banca tradicional. As altas comissões são um dos motivos.

Já traçou metas profissionais para 2024? A Adecco dá uma ajuda.

Como tornar o trabalho menos insuportável

Redes sociais ganham espaço, mas a media tradicional continua mais credível



Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders