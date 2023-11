Siga estas 5 dicas para limpar o colchão e fazer a cama como se estivesse num hotel

Humidade? Estes são os hábitos que deve ter para acabar com o aparecimento de bolor e mofo

Costuma limpar o seu quarto e mudar os lençóis, mas com que frequência faz a higienização do seu colchão?

Passamos horas em cima da nossa cama. E mesmo trocando os lençóis com frequência, o nosso colchão também sofre. Com o tempo, vai ficando deformado, além de poder absorver humidade e acumular ácaros. É por isso essencial limpá-lo com regularidade.

Para quem não sabe por onde começar na hora de higienizar o colchão, Gastón Williams, da página de Instagram @decasa.style, dá uma ajuda, partilhando uma rotina de limpeza simples, rápida e económica num vídeo que já conta com mais de 100 mil likes.

Veja no vídeo o que pode fazer ou, em alternativa, percorra a galeria para aprender as dicas do instagrammer