Há hotéis com piscinas interiores. E depois há este paraíso em Portugal

Nasceu um dos maiores spas do nosso país, num resort de sonho que leva o conceito de piscina interior de hotel a outro nível, como se pode ver na galeria acima. De Lisboa ou do Porto, o Alambique - Hotel Resort & Spa fica a duas horas e meia de carro, entre a Serra da Estrela e da Gardunha.

As crianças são bem-vindas neste pequeno paraíso aquático. Em dias de calor, existem piscinas exteriores com parque aquático, abertas entre maio e outubro.

Mas, o Alambique tem sido notícia pelas piscinas interiores do seu Golden Rock – Alambique Water Spa, que se estende ao longo de três pisos com 2500 metros quadrados. Este spa conta com três piscinas interiores aquecidas e vários jacuzzis, sendo que dois deles são suspensos. Existem disponíveis inúmeros serviços na área do bem-estar, como sauna ou massagens.

O Alambique de Ouro garante ainda neve durante todo o ano, graças à primeira cabine de neve a ser instalada em Portugal, como explicou o diretor do hotel, José Almeida, à Publituris Hotelaria. De acordo com a publicação, esta cabine recria a neve natural dentro de uma gruta.

A história do Alambique de Ouro começou em 1989, quando não passava de um restaurante à beira da estrada, que mais tarde evoluiu para estalagem e acabou como hotel de quatro estrelas. Alberto Carlos é o visionário por detrás deste projeto, como conta a Publituris. Sempre trabalhou no Alambique e, apesar de hoje ser administrador, marca presença todos os dias no restaurante.

Caso ficar alojado no hotel esteja fora do seu alcance, pode adquirir apenas o acesso ao circuito do Golden Rock. Existem até vouchers que dão excelentes presentes para poder aceder a este paraíso de água quente junto à Serra da Estrela.