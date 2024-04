Um dos produtos mais vendidos da IKEA está avaliado com 5 estrelas pelos donos de gatos

As melhores raças de gatos para ter em casa

Os gatos gostam de afiar as unhas e isto é uma afirmação óbvia para qualquer pessoa que partilhe a sua casa com felinos. Por isso, para proteger pernas de mesas ou bases de sofás e para lhes proporcionar um excelente local para arranhar, a IKEA tem um tapete incrível que se enrola e cola com velcro.

“Com este tapete, transforme rapidamente a perna de uma mesa num arranhador onde o seu gato se pode esticar e afiar as garras. Uma forma prática e acessível de prolongar a vida dos seus móveis”, sublinha a marca.

Com o selo de produto ‘mais vendido’, este arranhador original soma uma esmagadora maioria de avaliações de cinco estrelas por parte dos clientes. “Produto útil para proteger o mobiliário, ótimo para os nossos gatos e para quem vive em espaços pequenos”, escreveu um cliente. “Fácil de montar com um velcro muito bom. Funciona muito bem nas pernas da mesa da cozinha que são quadradas”, escreveu outro. “Os gatos adoram! Mais uma opção para enriquecer o ambiente e deixá-los entretidos”, avaliou ainda outro cliente.