Isto é o que acontece à sua saúde quando deixa o seu cão ou gato dormir consigo

As raças de cães mais inteligentes do mundo

Dormir com animais de estimação é uma prática comum entre os tutores de cães e gatos. De acordo com um estudo realizado com norte-americanos que têm animais em casa, 56% das pessoas responderam que dormem com o animal de estimação no quarto e quase 35% das crianças partilham a cama com o seu cão ou gato.

O hábito de dormirem juntos é também apreciado pelos próprios animais. Os estudos mostram que mais de 86% dos cães preferem dormir perto de um humano quando os deixam. Mas, será esta prática controversa benéfica ou prejudicial para a saúde? A resposta tem muitas variáveis e os especialistas da The Sleep Foundation, fundação que se dedida a prestar informação sobre distúrbios e saúde do sono, explica que existem muitos benefícios, apesar de alguns riscos, sendo que estes últimos podem ser colmatados com os devidos cuidados.

Num artigo revisto pela pediatra Nilong Vyas, especializada em ajudar pais a estabelecer hábitos saudáveis de sono para os seus filhos, a fundação reúne o essencial:

Benefícios de dormir com animais de estimação

Conforto e Segurança

Para muitas pessoas, a presença de um animal de estimação, principalmente um cão, proporciona uma sensação de segurança e proteção. Os cães de terapia, por exemplo, podem oferecer apoio emocional a pessoas com transtorno de stress pós-traumático (TEPT), ajudando a aliviar pesadelos.

Melhor saúde emocional

Ter um animal de estimação, como um cão ou gato, pode reduzir a ansiedade e a solidão, além de aliviar sintomas de problemas de saúde mental. O amor incondicional dos animais pode aumentar os níveis de oxitocina em adultos e reduzir os níveis de cortisol em crianças, associados ao relaxamento e à redução do stress.

Imunidade reforçada

A presença de cães ou gatos influencia a composição das bactérias em uma casa, o que pode fortalecer a imunidade dos humanos. A exposição a animais de estimação desde cedo pode reduzir alergias em crianças.

Bem-estar geral

Foi demonstrado que os animais de estimação melhoram a saúde física humana de várias maneiras, incluindo a diminuição dos níveis de colesterol e triglicerídeos, bem como a redução da pressão arterial. Ter um cão está relacionado a um risco reduzido de morte, provavelmente devido a esses efeitos positivos no sistema cardiovascular. As primeiras investigações sobre este tema descobriram que acariciar cães reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca. Assim, abraçar o seu animal de estimação à noite pode ajudar.

Mas, como não há bela sem senão, existem alguns riscos que deve ter em conta:

Alergias

Pessoas com alergias a animais podem ter de manter os animais fora do quarto para evitar exposição a pelos e caspa durante o sono.

Exposição a germes

Os animais podem transportar bactérias, vírus e parasitas, o que pode afetar a saúde das famílias. Pessoas imunocomprometidas devem evitar dormir com animais de estimação devido ao risco de infecções.

Despertares noturnos

Os animais podem causar distúrbios do sono ao ocupar espaço na cama.

Estas dicas vão ainda ajudar a que possa dormir em segurança com o seu animal de estimação: