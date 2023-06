“Desculpa o exagero de língua”: Inês Aires Pereira ‘apanhada’ em beijos escaldantes no casamento do ano

Inês Aires Pereira foi ‘apanhada’ em beijos escaldantes e apaixonados com o companheiro, David Ferreira da Silva. “Foi muito isto… a partir da terceira foi sempre a descer então achei melhor não postar. Mas obrigada @salvadorcolaco [fotógrafo que captou as imagens] e desculpa o exagero de língua que tens na tua máquina”, escreveu a atriz no Instagram, a ilustrar as imagens.

O momento aconteceu no casamento de Inês Mendes da Silva, fundadora e CEO da Notable, agência que representa várias celebridades portuguesas, que casou no passado sábado com Francisco Ladeira, numa cerimónia na Quinta do Peru.

Na boda estiveram presentes inúmeras caras conhecidas do grande público, como Cristina Ferreira, Inês Herédia, Rita Pereira ou as irmãs Patrocínio.

