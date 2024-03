Portugal é um dos países mais influentes do mundo, diz relatório

Portugal está entre os 30 países mais influentes da Europa, tendo melhorado significativamente as perceções em Reputação e Educação e Ciência, ultrapassando a média internacional.

O mais recente relatório do Global Soft Power Index (GSPI) revela um avanço notável para Portugal, que agora se destaca como o 27º país mais influente do mundo, subindo três posições em relação ao ano anterior.

O estudo, conduzido pela consultora Brand Finance, destaca os EUA e o Reino Unido como líderes indiscutíveis em soft power, seguidos de perto pela China, que ascendeu significativamente no índice de 2024 à medida que a pandemia de Covid-19 perde força.

Com base numa pesquisa que envolveu mais de 170.000 entrevistados de mais de 100 países, o Global Soft Power Index da Brand Finance avaliou 193 países membros das Nações Unidas em 55 parâmetros diferentes.

O conceito de soft power, definido como a capacidade de uma nação influenciar preferências e comportamentos internacionais através da atratividade e persuasão, tem sido fundamental na ascensão de Portugal. No entanto, embora o país tenha alcançado uma forte reputação internacional, ainda enfrenta desafios em áreas cruciais como governança, relações internacionais e comércio, que afetam sua influência global.

“Portugal é um país reconhecido internacionalmente, com uma elevada Familiaridade (7.1/10) e uma forte Reputação (6.9/10). No entanto, enfrenta desafios em áreas críticas como a Governação, as Relações Internacionais e os Negócios e Comércio, que têm impacto na perceção global da sua influência. Uma comunicação eficaz sobre as suas realizações e contribuições nos domínios da economia, da cultura e dos negócios será fundamental para progredir na classificação. Embora Portugal tenha melhorado os seus resultados nos últimos cinco anos, não consegue destacar-se acima da média internacional, o que o impede de continuar a aumentar a sua influência”, explica Pilar Alonso Ulloa, Directora-Geral da Península Ibérica (Espanha, Portugal) e América do Sul da Brand Finance.

O avanço de Portugal no ranking é impulsionado por uma série de iniciativas estratégicas, incluindo campanhas de promoção sob o lema “Melhor Destino do Mundo”. “Todas estas campanhas têm tido um impacto positivo na promoção da marca Portugal, contribuindo para um aumento do turismo e do investimento estrangeiro”, reforça o relatório.

Além disso, Portugal tem fortalecido sua posição na educação e ciência, estabelecendo colaborações de investigação com instituições internacionais. Projetos conjuntos em áreas como biotecnologia, inteligência artificial e energias renováveis têm elevado a reputação do país como centro de excelência científica.

Para além disso, segundo o estudo, enquanto países europeus e da América do Norte tendem a classificar Portugal favoravelmente, os desafios persistem em regiões como África e Ásia. No entanto, destaca-se o reconhecimento positivo de países como Angola e Brasil, refletindo fortes laços históricos, económicos e culturais com Portugal.

