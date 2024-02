Portugal tem dezenas de nomeações nos World Travel Awards 2024

Link To Leaders

A presença nacional está em força na lista de nomeados para a edição de 2024 dos World Travel Award, prémios que têm como objetivo “reconhecer, recompensar e celebrar a excelência em todos os setores-chave das indústrias de viagens, turismo e hospitalidade”.

As nomeações de Portugal estão distribuídas por dezenas de categorias, nas quais disputa o título de “Melhor” com outros países. Eis algumas das categorias em que o nosso país está nomeado:

Melhor Destino Turístico;

Melhor Destino em Crescimento (Sines);

Melhor Destino de Cidade (Lisboa e Porto);

Melhor Destino para Praia (Porto Santo, na Madeira, e Algarve);

Melhor Destino para Escapadinha Citadina (Lisboa e Porto);

Melhor Destino de Ilhas (Madeira e Açores);

Melhor Destino para Turismo de Aventura (Açores, Madeira e Portugal continental);

Melhor Destino para Cruzeiro (Lisboa);

Melhor Destino Citadino Cultural (Lisboa e Porto);

Melhor Companhia Aérea (TAP Air Portugal);

Melhor Aeroporto (Aeroporto de Lisboa);

Melhor Atração Turística (Dark Sky Alqueva, Passadiços do Paiva, Fundação Serralves);

Melhor Atração Turística de Aventura (Dino Parque Lourinhã, Passadiços do Mondego, Passadiços do Paiva, Praia das Rocas e Passadiço das Fragas de São Simão);

Melhor Atração Turística Nova (Passadiços do Mondego, Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso);

Melhor Porto de Cruzeiro (Lisboa);

Melhor Companhia de Cruzeiros Fluviais (Douro Azul);

Melhor Destino Metropolitano à Beira-mar (Lisboa e Porto);

Melhor Turismo Responsável (Açores);

Melhor Companhia aérea da Europa para África (TAP Air Portugal);

Melhor Companhia aérea da Europa para América do Sul (TAP Air Portugal);

Melhor Companhia aérea da Europa para a América do Norte (Azores Arlines);

Melhor Companhia Regional (Azores Arlines).

Consulte a lista completa.

A estas categorias gerais juntam-se ainda as setoriais que envolvem, por exemplo, os melhores hotéis ou rent a car na Europa. Veja a lista completa.

Criado em 1993, o World Travel Awards realiza-se anualmente e cobre o mundo com o seu Grand Tour, um conjunto de galas regionais para reconhecer a excelência em cada continente, culminando com os vencedores a “defrontarem-se” numa Grande Final em dezembro de 2024.



