Menina de 6 anos tem um QI de génio, quase tão alto como o de Einstein

Declan Lopez é uma menina como qualquer outra. Aos 6 anos, gosta de roupa e unicórnios e diz que sonha em ser cantora. Se não conseguir, gostaria de ser designer de moda. Ainda assim, há uma coisa que separa Declan da grande maioria das crianças da sua idade: o seu quociente de inteligência, mais conhecido por QI.

Natural de Nova Jersey, nos Estados Unidos, a menina, que ainda frequenta o ensino pré-escolar, surpreende toda a gente com o conhecimento que tem. Com um QI de 138 que a coloca no percentil 99, não é de estranhar que seja assim.

Desde cedo que as capacidades de Declan surpreenderam os pais. À CNN internacional, a mãe, Meachel Lopez, contou que a menina, aos 18 meses, aparentemente sem motivo, começou a falar mandarim.

A curiosidade para saber o QI da filha sempre esteve presente. Então, Meachel decidiu levar Declan a ser testada em fevereiro deste ano. O teste feito para crianças em idade pré-escolar e do ensino básico revelou o QI de 138 – Einstein teria um QI de cerca de 160. Este resultado fez com que a menina fosse aceite na Mensa, uma sociedade internacional para pessoas com QI elevado que apenas aceita membros que estejam acima do percentil 98.

Para Declan, aprender é “entusiasmante”, cita a CNN internacional. A menina tem interesse em artes, ciências, matemática e geografia e, apesar de ter apenas 6 anos, já lê ao mesmo nível de uma criança do 4.º ano de escolaridade.

A mãe conta que quando a filha se interessa por um tema, consegue ensinar a qualquer pessoa tudo o que há para saber sobre o assunto.

Para saciar a sede por conhecimento de Declan, a aprendizagem não acontece só nas horas da escola. Todos os dias, a família estuda com a criança um novo tema, em lições que duram entre 20 e 60 minutos. Recentemente, um dos focos foram os elementos e os pesos atómicos.

Ainda que haja um grande estímulo à inteligência da menina, há tempo para outras atividades. Quando não está a aprender, Declan joga futebol e pratica karaté.

No fim do dia, o objetivo dos pais de Declan são os mesmos de qualquer progenitor: garantir que a filha é feliz e saudável.

Maddox, o irmão mais novo de Declan, também já mostra indícios de que poderá ser dotado, refere ainda o USA Today.