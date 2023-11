Menino que fez o país render-se em ‘Uma Canção para Ti’ já tem 27 anos. Veja como está hoje!

Foi em 2008 que chegou à TVI um programa que deixou Portugal colado à televisão. Chamado “Uma Canção para Ti”, o concurso musical dava a oportunidade a jovens entre os 8 e os 15 anos de mostrar a sua voz, podendo assim ganhar um lugar entre os grandes músicos nacionais. David Gomes foi um dos jovens que conquistou o público português.

Com apenas 12 anos, David Gomes deu cartas na segunda edição do programa da TVI, acabando por ser o grande vencedor. aquele foi o ponto de partida para um menino sonhador, conta numa publicação no Instagram, e até hoje o sonho continua o mesmo.

Desde que venceu o concurso “Uma Canção para Ti”, muito aconteceu na vida de David, agora com 26 anos. Entrou numa boys band, a Like Us, que lançou um álbum em 014 e que conta com mais de 3 milhões de visualizações no seu canal de YouTube.

"O programa mostrou-me que queria trabalhar em entretenimento. Participei na novela “Mar de Paixão” e comecei a pensar que, se calhar, também gostava de ser ator", disse em entrevista há NiT em 2018.

Em 2021, em entrevista no 'Goucha', o músico admitiu que a cor da sua pele pode ter sido um entrave à sua vida profissional, afirmando que não teve tantas oportunidades como a maioria dos colegas, apesar de se sentir privilegiado.

David Gomes participou também no concurso The Voice Portugal, da RTP 1, em 2016, e a sua prova-cega alcançou mais de 13 milhões de visualizações no YouTube. Em 2017, participou no Festival da Canção, tendo chegado à segunda semifinal.

Também deu cartas no mundo da representação, tendo entrado na novela da TVI “Mar de Paixão”, em 2010, na “Água de Mar”, da RTP, em 2014 e no filme português de 2017 “O Fim da Inocência”.

Atualmente, David Gomes, com 27 anos, continua a investir na sua carreira como músico, tendo lançado no último ano dois novos singles, “Tempo Perdido” e “Lusco-Fusco”. Integra também o elenco de 'A Bela Adormecida' no Teatro Politeama.

Veja como está hoje David Gomes na galeria acima, relembre a sua participação em “Uma Canção para Ti” e ouça os novos singles.