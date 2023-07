Mãe vive pesadelo ao atropelar acidentalmente a filha bebé. Cyra tinha 13 meses

Cyra Rose Thoeming, uma menina de 13 meses, morreu tragicamente depois de a mãe a ter atropelado acidentalmente quando tentava tirar o carro do estacionamento perto de casa. A tragédia aconteceu em Cottonwood, no Arizona, Estados Unidos da América.

Em comunicado, o departamento do xerife de Yavapai County explica que a mãe da menina terá pousado a cadeirinha de transporte da filha numa zona que considerou segura para depois movimentar o veículo. No entanto, a capota de sol terá ficado presa na roda da frente do carro, fazendo com que a cadeirinha tombasse e Cyra sofresse ferimentos graves, cita a People.

A mãe terá ligado para a polícia e foram enviados meios de socorro para o local. Apesar das manobras realizadas, a criança acabou por morrer no centro médico Verde Valley.

O caso está agora a ser investigado.

Para pagar as despesas, a família de Cyra criou um GoFundMe para que as pessoas possam fazer doações. Na página, referiram que a morte da criança aconteceu devido a um “terrível e trágico acidente de carro”.

O objetivo do GoFundMe era de 10.400 dólares, mas até ao momento já foram recebidas doações no valor de 18.200 dólares.