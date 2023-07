Émile brincava no jardim dos avós quando desapareceu misteriosamente. Menino tem apenas dois anos

Émile, uma criança de dois anos, desapareceu do jardim dos avós de uma vila nos Alpes-de-Haute-Provence, em França, no passado sábado, dia 8 de julho. A polícia francesa e a população têm feito buscas pelo menino, mas até agora ainda não foi encontrado.

A criança terá desaparecido na tarde de sábado da vila de Le Vernet. Segundo o The Guardian, a família estava a preparar-se para sair de casa e terá tido um momento de distração. Émile estaria a brincar no jardim, mas quando os avós o foram buscar para o colocar no carro, já não o viram.

A vila tem apenas 20 casas e até agora não foram encontrados indícios de rapto. Sabe-se também que a criança caminhava bem para a sua idade.

Rémy Avon, o promotor de justiça, disse que duas pessoas terão visto o menino a sair de casa dos avós.

Desde que foi comunicado o desaparecimento no sábado que têm sido feitas várias buscas nas redondezas na tentativa de se encontrar Émile. Estão a ser usados helicópteros, drones equipados com câmaras térmicas e cães de busca. Até agora, já foram vistos mais de 485 hectares, sem terem sido encontradas quaisquer pistas.

A criança estava a usar um calções brancos e uma camisola amarela quando desapareceu. A polícia francesa (Gendarmerie Nationale) partilhou nas redes sociais uma fotografia do menino com informações para ver se surgem mais testemunhas.